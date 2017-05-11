Победители 32-го тура игры «Удача в придачу» от «Евроопт»

Уверенно заявляем: с «Еврооптом» повезти может абсолютно каждому! За время игры «Удача в придачу!» в этом убедились уже около 270 тыс. белорусов, которые за свои обычные покупки выиграли денежные призы, туристические путевки, новенькие автомобили и столичные квартиры от любимой торговой сети. А в 32-м туре суперприз – уютные апартаменты в Минске – впервые выиграл сотрудник холдинга «Евроопт»! Как известно, работники «Евроопта» и их родственники получили возможность участвовать в игре «Удача в придачу!» с 24-го тура. Но за этих восемь туров ни один из 36 тыс. специалистов холдинга так и не выигрывал ни один из заветных призов! Лариса Клишко – рядовой специалист, которая трудится в холдинге «Евроопт» уже много лет. Именно ей в этом туре досталась столичная квартира по адресу ул. Мястровская, 4

Среди фаворитов фортуны в 32 туре игры оказались и вот эти 3 милые дамы, для которых обычный поход в магазин «Евроопт» обернулся выигрышем шикарных внедорожников.

Вишневый Hyundai Creta буквально каждую ночь снился многодетной маме Ольге Буглак из Жодино, которая в игре удача в придачу с самого первого тура. Женщина настолько сильно хотела заполучить этот автомобиль, что в 32 туре фортуна все же сдалась перед настойчивой покупательницей!

Похожая история с выигрышем и у новоиспеченной владелицы серебристого авто - Валентины Лужанской из Волковыска. Единственному мужчине – главе семейству, любимому супругу Валентина мечтала подарить новенькую машину! С «Еврооптом» мечта осуществилась!

Валентина Лужанская из Волковыска совсем недавно стала мамой в третий раз! Сапфировый Hyundai Creta – подарок от Евроопта.

Но это еще не все везунчики 32 тура! Своих обладателей также нашли 40 туристических путевок. Счастливчики уже с 3 июня проведут десять дней по системе «всё включено» в роскошном пятизвездочном отеле на полуострове Пелопоннес. Каждая из путевок – на две персоны, а значит, отдыхать и открывать для себя Грецию вместе с «Еврооптом» отправятся сразу 80 везунчиков!

Уже с 10 мая на телеканале ОНТ стартовали «Дневники «Удачи в придачу!» Смотрите трансляцию каждый вечер в 18:55 или каждое утро повтор программы в 8:05 – и будьте в курсе, чем живет игра и ее участники, которым уже повезло с «Евроопт»! А тем временем удача не останавливается ни на секунду! С 6 мая стартовал 33-й тур игры «Удача в придачу!», который продлится по 19 мая включительно. И внимание! Призов стало еще больше!

На кону теперь не только 20 тыс. подарочных сертификатов на общую сумму в эквиваленте $100 тыс., но и два грандиозных денежных приза на сумму $10 тыс. в эквиваленте каждый! Также участникам игры достанутся новенькие автомобили (79-й и 80-й!) марки Hyundai Creta и ТРИНАДЦАТАЯ КВАРТИРА в Минске по адресу ул. Мястровская, 6 и 40 путевок на двоих - на этот раз в Тунис!

Сразу 80 счастливчиков проведут неделю – с 26 июня по 3 июля – по системе «всё включено» в роскошном пятизвездочном отеле прямо на берегу моря. Золотистые пески пляжа, спа- и фитнес-центры, широкий выбор ресторанов, комфортные номера... И, конечно, множество увлекательных экскурсий. Это будет действительно незабываемое путешествие!

Ловите удачу за хвост! Покупайте в «Евроопте», «Е-доставке» и «ГиперМолле» необходимые вам товары, включая любой «товар удачи» – и выигрывайте! И помните: чем больше у вас игровых кодов – тем выше шансы на победу!

А если рядом с вашим домом еще нет «Евроопта», то выручат интернет-гипермаркеты «Е-доставка» и «ГиперМолл». Благодаря этим сервисам, которые входят в холдинг «Евроопт», покупать качественные товары по выгодным ценам и участвовать в игре «Удача в придачу!» сегодня может каждый житель нашей страны. Более того, именно интернет-гипермаркеты уже принесли автомобили шестерым участникам игры, а в этом туре подарили еще и отдых мечты!

«Евроопт» стирает все границы и открывает перед своими покупателями целый мир новых возможностей! Любой участник игры «Удача в придачу!» теперь может выиграть не только квартиру в столице и автомобиль, но и отдых на лучших курортах мира. В каждом туре – новая страна удачи! Так что этой весной и этим летом открываем мир вместе с «Еврооптом»!

Все желания будут исполнены, все мечты воплотятся в жизнь… Главное, не забудьте захватить «товар удачи»!