Отдых мечты в Египте с «Евроопт»: впечатления удачливых туристов

Вот они – счастливчики, побывавшие в туристическом раю египетского колорита. Покупатели Евроопта» провели целую неделю с 23 по 30 мая в стране древней цивилизации, бесконечного солнца и волшебного Красного моря.

Для многих из наших героев такое приключение в новинку! Некоторые впервые выехали из страны. Кто-то впервые в Египте. Для большинства впервые стал доступен такой высокий уровень обслуживания. Не удивительно, что эмоции просто переполняли счастливчиков, которые сумели встретиться со своей «туристической» фортуной в игре «Удача в придачу!».

И такой восторг вполне объясним! Временным пристанищем на курорте для счастливых белорусов оказался один из самых новых и современных отелей Хургады, где роскошь полноценных пяти звезд в его классификации начинается буквально с ресепшена. Корпуса тянутся к морю, образуя единую закрытую территорию с множеством бассейнов, в том числе специальных детских, с водными аттракционами и парком чудес. А еще четыре ресторана и с десяток баров и кафе различной кулинарной тематики. И все это счастье для покупателей «Евроопта» – в любой момент, в любых количествах и абсолютно бесплатно. Похоже на сказку!

Евроопт» сделал все, чтобы поездка в Египет принесла самым везучим и настойчивым покупателям сети действительно незабываемые впечатления и подарил экскурсии! Вот вам, пожалуйста, Луксор – бывшая столица Верхнего Египта, «Город живых» – на одном берегу Нила, «Город мертвых» – на другом. Захоронения фараонов, которые правили этой страной задолго до наступления нашей эры, колонны древних храмов, посвященных египетским богам… Да один великий Нил, по которому перепрпавлялись удачливые туристы, чего стоит!

По-настоящему взбудоражили воображение восторженных туристов загадочные сокровища Красного моря. Покупатели «Евроопта» сплавали к рифам, оценили богатый подводный мир моря, дельфиньи танцы, и стали невольными свидетелями, как сумрачными простынями в толще кристально прозрачной воды проплывают скаты. Финальный аккорд восточного променада запомнился нашим героям музыкальными играми, мастер-классами и, разумеется, чувственными восточными танцами. Так завершилось путешествие для покупателей «Евроопта», которые провели незабываемую неделю в Хургаде. Но не случайно говорят – там, где для одних все заканчивается, для других только начинается! Восемьдесят покупателей «Евроопта» уже упаковали чемоданы в Грецию и уже в эту субботу вылетели навстречу солнцу Пелопоннеса. Но это уже совсем другая история.