Городские вороны: как к ним относиться?

Каждый май-июнь можно случайно оказаться в вороньих лапах. Причем, от нападок не застрахован никто, такая агрессия связана с защитой птенцов! И нам нужно отнестись к проблеме с понимаем.

В «Ахову птушак Бацькаушчыны» минчане звонят по 5-7 раз в день, частенько с одного двора и некоторые спрашивают, почему организация бережет птиц и не может защитить людей!? Только бороться с обострением родительского инстинкта невозможно, зато можно успокоиться – такое поведение длится от 3 до 5 дней, и чтобы не стать жертвой «аэроатаки», вы можете воспользоваться советами орнитологов.

Если речь идет о детских садах, игровых площадках, где ребенок может испугаться однажды и навсегда, можно развесить на деревьях новогоднюю сверкающую гирлянду. Птиц она будет раздражать, и они поменяют свое место жительства. Но родители должны объяснить малышам, что игры с птенцами и разорение гнезд – небезопасно. Вороны очень умны и мстительны. Они хорошо запоминают человека, который нанес вред или вовсе убил птенца. И на протяжении долгого времени могут стаей нападать на него.

Кстати, многие часто принимают ворон за грачей или галок, хотя защищать своих детенышей способна только серая ворона…В отличие от грачей, которые массово строят гнезда на деревьях, вороны всегда гнездятся единолично. (Причем, зеленая зона с тополями вокруг Минска – идеальная среда для выведения потомства. Поэтому есть планы сократить количество этих деревьев, но все это требует немалых денежных средств.

Жителям мегаполиса каркающие соседи на крышах давно заменили будильник. За последнюю четверть века количество галок, ворон и грачей в Минске и окрестностях выросло вдвое! Сами виноваты: оставляем открытыми мусорные контейнеры во дворах, выбрасываем пищевые отходы прямо на улицах, а потом удивляемся, что над головами кружит все больше ворон. Но борьба с воронами чревата последствиями. Ведь если отходы в городе будут съедать только крысы, то инфекций и болезней нам не избежать. Бешенством страдают только млекопитающие, но если так случилось, что ворона расцарапала вас до крови, лучше обратиться к врачу. Пока случаев, когда вороны являлись переносчиками инфекции не зафиксировано. Но если мы будем содержать наши дворы в антисанитарном состоянии, все возможно.