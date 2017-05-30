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Интернет-гипермаркет «Е-доставка» от «Евроопт» расширяет географию!

30 мая 2017 09:08
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Отличная новость для любителей онлайн шопинга! Интернет-гипермаркет «Е-доставка» расширяет географию!  В зоне обслуживания – все без исключения населенные пункты Минской области. Теперь покупателям даже самых отдаленных деревень, в которых проживает всего один человек, доступен весь ассортимент товаров «Е-доставки»,  включая продукцию собственного производства, что очень кстати ввиду грядущего дачного сезона!

У Натальи, как и у любой многодетной мамы, дел невпроворот. Появление «Е-доставки» стало спасением для домохозяйки.

Сервисом она пользуется с момента его появления. На ассортимент не жалуется, хотя свои пожелания есть.

Сервис Е-доставка уже обслуживает жителей Гродно, Островца, Витебска, Могилева и ряд районных городов и деревень Витебской и Могилевской областей. Всего интернет-гипермаркетом охвачено 6000 населенных пунктов. До конца года «Е-доставка» планирует охватить абсолютно все города и все крупные деревни страны.

Основной же проблемой интернет-торговли в Беларуси  остается запрет на торговлю лекарствами и другой продукцией. К слову, в России уже разработан  законопроект, который предусматривает поэтапный запуск интернет-торговли этими товарами. Если мониторинг покажет успешность реализации инициативы, то с 1 июля 2018 года в стране-соседке будет разрешена онлайн-торговля данными товарами. А в «Евроопте» подчеркивают: главная задача онлайн-сервисов – сделать доступным ассортимент столичных гипермаркетов даже в самых отдаленных деревнях Беларуси.

# Фотофакт # Продукты питания # Василий Вилько # Григорий Дорогокупец # Наталья Пазюк

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