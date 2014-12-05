Коллекционер новогодних игрушек Дмитрий Бегун и художница Елена Белецкая на СТВ

У каждого из нас есть специальный мешочек или коробочка, в которой мы храним ёлочные украшения, чтобы затем по старой традиции достать их и украсить ёлку к Новому году. В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» человек, который не равнодушен к ёлочным игрушкам - коллекционер новогодних игрушек Дмитрий Бегун и художница, которая расписывает ёлочные игрушки - Елена Белецкая.

Как началась история игрушки?

Дмитрий Бегун, коллекционер новогодних игрушек:

История игрушки берёт свое начало в Германии, в 18 веке. Раньше было принято украшать ёлку яблоками, грушами, но, к сожалению, в Германии произошёл неурожай яблок и местные власти приказали стеклодувам выдуть из стекла что-то похожее на яблоко. Так и получился стеклянный ёлочный шарик.

Вы хирург по образованию. Что же подвигло вас к тому, чтобы заняться елочными игрушками?

Дмитрий Бегун, коллекционер новогодних игрушек:

Так сложилась жизнь, что пришлось уйти из хирургии. И как хобби - начал собирать ёлочные украшения. Как это получилось? Мы ездили по разным странам, бывали даже на другом конце мира. И из каждой точки мира привозили не магнитик на холодильник, а ёлочную игрушку. И также, когда ездили наши друзья, мы просили привести в качестве подарка ёлочное украшение.

У нас ёлочную игрушку можно купить только в зимний сезон. Неужели в других странах это возможно круглый год?

Дмитрий Бегун, коллекционер новогодних игрушек:

Да, конечно. В каждом городе есть и магазин ёлочным игрушек, и музей ёлочных игрушек, где люди могут посетить его и купить игрушку круглый год - и весной, и летом. У нас, к сожалению, да, сезон для ёлочных игрушек начинается где-то с конца в ноября-декабря и заканчивается в январе.

У вас изначально была такая идея: заниматься коллекционированием или это всё произошло спонтанно?

Дмитрий Бегун, коллекционер новогодних игрушек:

Когда мы начали заниматься ёлочными игрушками, мы узнали, что в Беларуси фабрики ёлочных украшений нет, корме стеклянных. И то, последняя была только в 2006 году.

Для того, чтобы расписывать ёлочные игрушки, наверное, быть одним художником - мало.

Елена Белецкая, художница:

Он должен быть творческим человеком. Иметь фантазию. Достаточно интересно, когда ты рисуешь на игрушке, а потом украсить свою ёлочку этой игрушкой - то, что ты нарисовал и сделал с душой.

Есть особая техника?

Елена Белецкая, художница:

Нет. Это может делать абсолютно каждый человек. Должны быть обязательно акриловые краски по стеклу и керамике и тоненькая кисточка.

Какая сейчас тенденция: что рисуют на ёлочных игрушках?

Дмитрий Бегун, коллекционер новогодних игрушек:

Очень модно в Европе и у нас - это возрождение ретро: пейзажи, изображение снеговиков, Санта-Клаусов. Не модно однотонное украшение ёлки красными и синими шарами. Тренд - хенд-мейд, творчество, чтобы на ёлке весело что-то индивидуальное. В нашей коллекции есть репродукции картин известных художников - Сальвадор Дали, Шишкин, Айвазовский и другие известные художники.

Есть ли игрушка, которую Вы бы хотели приобрести?

Дмитрий Бегун, коллекционер новогодних игрушек:

Конечно, мы объездили не все страны. У нас есть редкие игрушки из таких стран как Мальта, Дубай (хоть там и не принято праздновать Новый год). В Тайланде, например, игрушки из костей. В принципе, в каждой стране есть что-то необычное.

Скажите, а где можно купить эти самые стеклянные шары, чтобы потом зимними вечерами все расписывать?

Дмитрий Бегун, коллекционер новогодних игрушек:

К сожалению, у нас их в производстве нет, поэтому если вы хотите сделать что-то на стеклянном шарике, то придётся искать его за рубежом.