Дачный дизайн: топиарий и арбоскульптура – художественная фантазия в вашем саду

Ещё маленькие и неуверенные ростки пробиваются на свободу поближе к свету. Они могут вырасти такими же, как и миллион их сородичей, а могут превратиться в произведение садово-паркового искусства. Главное – вовремя направить податливое растение и регулярно помогать ещё не сформировавшейся красоте.

Подсказки в выборе даёт сама природа. Так, однажды американский фермер заметил, что на его участке переплелись два дерева. Чудо флоры положило началу арбоскульптур и созданию цирка деревьев. Фокус здесь в том, что деревья превращаются в корзину, лестницу, арку, сердце.

Из одного вида растения можно создать совершенно разные творения.

Каждая обрезка растения даёт ему силы для нового роста и активизацию защитных сил. Пройдёт не один десяток лет, прежде чем зарождающиеся формы этого участка превратятся в изысканный сад.

В Древнем Риме Константина назвали бы мастером художественной формовки. Именно так назывались люди, которые выстригали из деревьев и кустарников геометрические фигуры. Сейчас топиарии заменяют ограждения и подвластны любой идее хозяина.