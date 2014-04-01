Чем брейк-данс привлекает хореографов?

Новости Минска. Романтика улиц города и виртуозность движений. Глядя на этих парней, забывших о гравитации, под ритмы бита ощущаешь настоящий вкус жизни и непременно хочешь стать одним из них.
Более 100 элементов танца и стилей, свобода движений и восхищенные зрители – все это брейк-данс. Танец, сломавший все стереотипы хореографии. Стоп! Хватит слов! Нужно просто смотреть.
Николай Ярошев, преподаватель танцев:
Этот вид танца появился в 80-х в Америке, он включает в себя много направлений танцев, искусство гимнастики. Этот танец воплощает в себе очень много направлений.
Антон Ярошев, преподаватель танцев:
Я занимаюсь этим уже 11 лет, желание становится все больше и больше. Чем больше научился, тем больше хочется научиться еще.
В брейк-дансе выбрать для себя стиль, в котором он будет работать, может каждый. Для исполнения верхнего брейка вашим козырем станет пластичность, чувство ритма и танцевальные навыки.
К нижнему брейку стоит переходить лишь при хорошей физической подготовке и определенных акробатических навыках.
Уважение этого стиля заполучить не так-то просто. Гордое звание би-боя завоевывается годами. Но в брейке... даже девушки!
Анастасия Шелухо:
Я бы не сказала, что это необычно для девушки, в нашей группе есть несколько девочек, которые танцуют на уровне, вместе с парнями отлично справляются со всем. Ты преодолеваешь себя. Если что-то долго не получается, тренер: «Всё в твоей голове! Ты все сможешь, ты все сделаешь!» И когда ты стараешься, ты делаешь 100 раз, и это получается, это неимоверное наслаждение!
И не согласиться с Анастасией просто не представляется возможным. Освоив всего 1 новый элемент, чувствуешь, словно ты преодолел себя вопреки всему и покорил вершину!
Николай Ярошев, преподаватель танцев:
Танец для меня – это жизнь!
Антон Ярошев, преподаватель танцев:
Мне 23, и я буду заниматься этим всю оставшуюся жизнь!
Что же так привлекает нас в этом «ломаном» танце? Динамичность? Красота? Экстремальность? Когда-нибудь вы найдете ответ на этот вопрос. Просто двигайтесь в ритме города, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.