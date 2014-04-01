Чем брейк-данс привлекает хореографов?

Новости Минска. Романтика улиц города и виртуозность движений. Глядя на этих парней, забывших о гравитации, под ритмы бита ощущаешь настоящий вкус жизни и непременно хочешь стать одним из них.

Более 100 элементов танца и стилей, свобода движений и восхищенные зрители – все это брейк-данс. Танец, сломавший все стереотипы хореографии. Стоп! Хватит слов! Нужно просто смотреть.

Николай Ярошев, преподаватель танцев:

Этот вид танца появился в 80-х в Америке, он включает в себя много направлений танцев, искусство гимнастики. Этот танец воплощает в себе очень много направлений.

Антон Ярошев, преподаватель танцев:

Я занимаюсь этим уже 11 лет, желание становится все больше и больше. Чем больше научился, тем больше хочется научиться еще.

В брейк-дансе выбрать для себя стиль, в котором он будет работать, может каждый. Для исполнения верхнего брейка вашим козырем станет пластичность, чувство ритма и танцевальные навыки.

К нижнему брейку стоит переходить лишь при хорошей физической подготовке и определенных акробатических навыках.

Уважение этого стиля заполучить не так-то просто. Гордое звание би-боя завоевывается годами. Но в брейке... даже девушки!

Анастасия Шелухо:

Я бы не сказала, что это необычно для девушки, в нашей группе есть несколько девочек, которые танцуют на уровне, вместе с парнями отлично справляются со всем. Ты преодолеваешь себя. Если что-то долго не получается, тренер: «Всё в твоей голове! Ты все сможешь, ты все сделаешь!» И когда ты стараешься, ты делаешь 100 раз, и это получается, это неимоверное наслаждение!

И не согласиться с Анастасией просто не представляется возможным. Освоив всего 1 новый элемент, чувствуешь, словно ты преодолел себя вопреки всему и покорил вершину!

Николай Ярошев, преподаватель танцев:

Танец для меня – это жизнь!

Антон Ярошев, преподаватель танцев:

Мне 23, и я буду заниматься этим всю оставшуюся жизнь!

Что же так привлекает нас в этом «ломаном» танце? Динамичность? Красота? Экстремальность? Когда-нибудь вы найдете ответ на этот вопрос. Просто двигайтесь в ритме города, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.