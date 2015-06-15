«Бить или не бить». Татуровка: дань моде или здоровое и красивое тело?

Говорят, когда в 19-ом веке в Европу вернулся моряк, который много лет прожил в Новой Зеландии, при виде его дамы падали в обморок. А все потому, что тело его было покрыто татуировками.

Сегодня - татуировка не редкость. Набивание рисунка на теле - не просто дань моды, а стиль жизни.

Увлечение татуировкой у Артёма Минкевича началось еще со студенческой скамьи. Чтобы не терять время на скучных лекциях, молодой человек начал рисовать. Спустя пару месяцев этот, казалось бы, примитивный способ времяпрепровождения превратился в дело всей его жизни.

Говорят, что любители татуировок, ради появления на своем теле изящного художества, готовы проводить сутки на пролет под инструментом мастера. И все же некоторые делают это просто ради забавы, а кто-то видит в татуировке особый смысл.

Бесспорно, искусно нанесенный на ваше тело рисунок, - прекрасный способ выделиться из толпы и заявить о себе миру. Но все же есть немало людей, которые к такому способу самореализации относятся с опаской. В первую очередь - это врачи.