«Золото» Европейских игр в Баку выиграла Елена Омелюсик в шоссейной гонке: видео заезда

Новости Беларуси. Очередной соревновательный день в Баку принес нам «золото». Белорусские атлеты на Европейской Олимпиаде вновь порадовали болельщиков наградами. 20 июня на высшую ступеньку пьедестала поднялась белорусская велогонщица Алена Омелюсик. Верх над соперницами она одержала, в буквальном смысле вырвав победу на последних сантиметрах дистанции.

Денис Гончаренко, СТВ:

Накануне Европейских игр мало кто считал велоспорт медальным для Беларуси видом.

Интрига в женской групповой гонке сохранялась настолько долго, насколько это было возможно. Перед последним кругом очертилось трио лидеров, которым и предстояло разыграть между собой «золото», «серебро» и «бронзу». Наша Елена Омелюсик долгое время замыкала эту тройку, находясь за спиной у представительниц Польши и Голландии. Но буквально за 100 метров до финишной черты белоруске удался эффектный рывок, после которого и Катажине Невядомай, и Анне ван дер Брегген оставалось лишь разочарованно выдохнуть. В общекомандную копилку сборной Беларуси отправилась седьмая золотая медаль.

Елена Омелюсик, чемпионка Европейских игр в Баку:

Я очень счастлива. Вот одно слово, которое может описать мои чувства. Я всегда рассчитываю на то, что буду бороться только за золото.

Столбик термометра на улицах Баку уже который день не опускается ниже 30 градусов. Для атлетов, которые соревнуются под крышами арен, большого дискомфорта это не создаёт, а вот тем, кто по долгу спортивной профессии сражается за награды на открытом воздухе, не позавидуешь. Впрочем, и сама Елена Омелюсик, и тренер наших велосипедистов Василий Сафонов экстремальной такую погоду не считают.

Василий Сафонов, тренер национальной сборной Беларуси по велоспорту:

Трасса нам подходила. Мы максимально пытались и у нас получилось использовать ее профиль и температурный режим.

Благодаря «золоту» Елены Омелюсик Беларусь поднялась на невиданную ранее высоту в общем зачёте. Седьмая медаль высшей пробы вывела белорусскую команду на третью позицию. Правда, вскоре, благодаря победе в спортивной гимнастике, нас оттеснила с нее Германия. Но поводов для оптимизма по-прежнему много. 21 июня групповая велогонка по улицам Баку предстоит мужчинам. Честь страны в ней будут отстаивать Василий Кириенко и Евгений Гутарович. Также велика вероятность увидеть на подиуме наших гимнасток и акробаток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.