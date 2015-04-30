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Жан Брио: Хотелось бы, чтобы Беларусь активнее участвовала в жизни Европейской гандбольной федерации

30 апреля 2015 18:48
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по гандболу сражается с датчанами под сводами «Чижовка-Арены». Встреча проходит в рамках квалификации к Евро-2016.

За этой дуэлью, помимо прочих зрителей, наблюдает и президент Европейской гандбольной федерации Жан Брио. А за несколько часов до матча почетный гость был занят официальными визитами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Встречи с белорусскими гандбольными чиновниками и представителями Национального олимпийского комитета, а также посещение минских спортивных объектов должны были дать представление о положении дел в отечественном гандболе и о потенциале нашей страны как возможной хозяйки будущих крупных турниров.

Жан Брио остался доволен увиденным и заверил: Беларусь заручилась его поддержкой. Но первый шаг на пути получения значимого форума должна делать национальная федерация.

Жан Брио, президент Европейской федерации гандбола:
Одной из целей моего визита была проверка инфраструктуры, я изучал готовность ваших спортивных объектов к принятию серьезных соревнований. Увиденным я доволен. Также хотелось бы, чтобы страны Восточной Европы, в том числе и Беларусь, активнее участвовали в жизни Европейской гандбольной федерации.

# Гандбол # Жан Брио

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