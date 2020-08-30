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Защитник ХК «Динамо-Молодечно»: спасибо тренерам, что дали шанс справиться, взяли всё в свои руки

30 августа 2020 14:28
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Новости Беларуси. 30 августа определится победитель и бронзовый призер Кубка Салея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Защитник ХК «Динамо-Молодечно»: спасибо тренерам, что дали шанс справиться, взяли всё в свои руки-1

В Гомеле уже закончился матч за третье место. Все подробности узнаем у Натальи Федорцовой, которая сейчас находится в Гомельском ледовом дворце.

Защитник ХК «Динамо-Молодечно»: спасибо тренерам, что дали шанс справиться, взяли всё в свои руки-4

Наталья Федорцова, корреспондент:
Я приношу хорошие новости для всех любителей и поклонников «Динамо-Молодечно». Их команда заняла сегодня третье место в финале Кубка Салея, обыграв гомельскую команду со счетом 5:1.

Защитник ХК «Динамо-Молодечно»: спасибо тренерам, что дали шанс справиться, взяли всё в свои руки-7

Илья Соловьев, защитник ХК «Динамо-Молодечно»‎:
Игра складывалась сначала очень тяжело, пропустили первый гол быстрый 8 секунд. Еще к тому же и моя ошибка была. Спасибо тренерам, что дали шанс справиться, взяли все в свои руки. Начали реализовывать свои моменты, меньше ошибаться возле своих ворот. Это привело к победе.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Хоккей Беларуси # Наталья Федорцова # Илья Соловьев # Фотофакт

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