Защитник ХК «Динамо-Молодечно»: спасибо тренерам, что дали шанс справиться, взяли всё в свои руки

В Гомеле уже закончился матч за третье место. Все подробности узнаем у Натальи Федорцовой, которая сейчас находится в Гомельском ледовом дворце.

Наталья Федорцова, к орреспондент: Я приношу хорошие новости для всех любителей и поклонников «Динамо-Молодечно». Их команда заняла сегодня третье место в финале Кубка Салея, обыграв гомельскую команду со счетом 5:1.

Илья Соловьев, защитник ХК «Динамо-Молодечно»‎:

Игра складывалась сначала очень тяжело, пропустили первый гол быстрый – 8 секунд. Еще к тому же и моя ошибка была. Спасибо тренерам, что дали шанс справиться, взяли все в свои руки. Начали реализовывать свои моменты, меньше ошибаться возле своих ворот. Это привело к победе.