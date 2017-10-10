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Зачем пробы хранятся 10 лет – отвечает директор Национального антидопиногового агентства Беларуси

10 октября 2017 11:21
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В гостях у программы «Неделя спорта» Сергей Самусев (генеральный секретарь Белорусского тяжелоатлетического союза) и Денис Мужжухин (директор Национального антидопиногового агентства Беларуси).

Зачем пробы хранятся 10 лет – отвечает директор Национального антидопиногового агентства Беларуси-1

Денис Александрович, так получилось, что и перед Пекином – Олимпиадой и перед Лондоном наше Национальное антидопиноговое агентство проверяло спортсменов и не выявило запрещающих веществ в их организме. Потом они были обнаружены. Это касается не только белорусов, но и других целый вал положительных допинг-проб. Как так получилось?

Денис Мужжухин, директор Национального антидопиногового агентства Беларуси:
Почему пробы хранятся 10 лет? Потому что разрабатываются новые методики обнаружения, становятся более точные приборы. Именно из-за этих новых методик и появился такой вал перепроверок неблагоприятных результатов. То есть всё это связано с новыми технологиями.

Таким образом, в 2008 или 2012 году ни одна лаборатория не могла бы определить, и тогда определяли, что всё было хорошо. А новая методика уже позволила выявить такие случаи.

# Фотофакт # Тяжелая атлетика # Денис Мужжухин

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