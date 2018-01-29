Новости Беларуси. 9 февраля в Корее стартуют XXIII зимние Олимпийские игры, в которых примут участие 28 белорусских спортсменов по шести видам спорта, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
В гостях у программы «Неделя спорта» пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Виктория Меннанова, которая вскоре в составе белорусской делегации отправляется в праздничный Пхенчхан.
Белорусская делегация уже была в Корее. Потому была возможность оценить инфраструктуру и бытовые условия для спортсменов. Всем ли остались довольны?
Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета:
Наши представители ровно за год до проведения Олимпийских игр принимали участие в работе шефов миссии и были ознакомлены со всеми условиями пребывания атлетов национальных сборных. Получили достаточно полное представление об имеющейся инфраструктуре, спортивных объектов – в частности, и условиях проживания атлетов, что немаловажно для комфортного пребывания, тренировки и участия самих спортсменов.
Хочется отметить, что южнокорейские власти готовы принять все страны-участницы на достойном уровне и при поддержке Международного олимпийского комитета заботятся о том, чтобы соблюсти все стандарты для участия спортивных делегаций.
Мы можем говорить о том, что у Республики Корея достаточно огромный опыт проведения крупномасштабных спортивных мероприятий, и мы надеемся, что всё будет хорошо, и не составит никаких вопросов при проведении XXIII зимних Олимпийских игр.