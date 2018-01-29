«Южнокорейские власти готовы принять все страны-участницы на достойном уровне»

Новости Беларуси. 9 февраля в Корее стартуют XXIII зимние Олимпийские игры, в которых примут участие 28 белорусских спортсменов по шести видам спорта, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

В гостях у программы «Неделя спорта» пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Виктория Меннанова, которая вскоре в составе белорусской делегации отправляется в праздничный Пхенчхан.

Белорусская делегация уже была в Корее. Потому была возможность оценить инфраструктуру и бытовые условия для спортсменов. Всем ли остались довольны?