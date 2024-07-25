Юные белорусские пятиборцы завоевали шесть наград на «Кубке Дружбы» в Москве

Юные белорусские пятиборцы выиграли шесть медалей на международном турнире «Кубок Дружбы», который проходил в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсмены соревновались в двух возрастных категориях – до 19 и до 17 лет.

В старшей группе среди девушек вне конкуренции были белоруски. Мира Бурая стала обладательницей золота в личном первенстве, в командном наша сборная также поднялась на высшую ступень пьедестала. У парней победителем стал белорус Аким Гнедчик. В командном зачете наши ребята завоевали бронзу. В младшей возрастной категории до 17 лет в командных турнирах отечественные спортсмены – и девушки, и ребята – стали бронзовыми призерами.