Прямой эфир

Юные белорусские пятиборцы завоевали шесть наград на «Кубке Дружбы» в Москве

25 июля 2024 20:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Юные белорусские пятиборцы выиграли шесть медалей на международном турнире «Кубок Дружбы», который проходил в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсмены соревновались в двух возрастных категориях – до 19 и до 17 лет.

Юные белорусские пятиборцы завоевали шесть наград на «Кубке Дружбы» в Москве-1

В старшей группе среди девушек вне конкуренции были белоруски. Мира Бурая стала обладательницей золота в личном первенстве, в командном наша сборная также поднялась на высшую ступень пьедестала. У парней победителем стал белорус Аким Гнедчик. В командном зачете наши ребята завоевали бронзу. В младшей возрастной категории до 17 лет в командных турнирах отечественные спортсмены – и девушки, и ребята – стали бронзовыми призерами.

# Белорусские спортсмены

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно стартовал 19-й турнир по хоккею памяти Александра Дубко. Результаты матчей
25 июля 2024 18:30

В Гродно стартовал 19-й турнир по хоккею памяти Александра Дубко. Результаты матчей

Скрипченко о матче «Динамо» в ЛЧ: «Я доволен командой по движению, по заряженности, по единоборствам»
25 июля 2024 18:18

Скрипченко о матче «Динамо» в ЛЧ: «Я доволен командой по движению, по заряженности, по единоборствам»

Женская сборная Беларуси одолела национальную команду России на «Кубке Дружбы» по хоккею на траве
25 июля 2024 17:31

Женская сборная Беларуси одолела национальную команду России на «Кубке Дружбы» по хоккею на траве