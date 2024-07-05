Юношеская сборная Беларуси по волейболу пробилась в финал Игр «Дети Азии»

В шаге от золота. Юношеская сборная Беларуси по волейболу сегодня, 5 июля, пробилась в финал Международных игр «Дети Азии», соревнования проходят в Якутске, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В одной второй наши парни встречались со сверстниками из Узбекистана. Упорной борьбы не получилось. В двух первых сетах белорусы полностью переигрывали соперников – 25:18, 25:20. Третья партия была более напряженной, но также завершилась в пользу наших волейболистов – 28:26. Финальный матч турнира пройдет завтра, 6 июля. Белорусы встретятся с командой Сибирского федерального округа, которая в полуфинале обыграла сверстников из Казахстана.