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Юбилейный Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента проведут в новом формате

02 января 2019 08:13
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Новости Беларуси. Минск готовится принять 15-й Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента. Команды-участницы уже начали прибывать в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юбилейный Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента проведут в новом формате-1

2 января в белорусскую столицу приезжают хоккеисты Швейцарии, Германии, Финляндии и Словакии. Международное первенство стартует уже третьего числа. Участие в нем примут 12 ледовых дружин. Одна из них уже в Минске – это хоккеисты Объединенных Арабских Эмиратов. По традиции спортсмены из ОАЭ прибывают на турнир одними из первых.

Юбилейный Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента проведут в новом формате-4

Саид Аль-Нуэйми, игрок национальной команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:
Я в Минске уже пятый раз и не перестаю наслаждаться культурой, людьми и местной кухней. Я уже давно влюбился в этот город и мне правда нравится бывать здесь.

Юбилейный Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента проведут в новом формате-7

Нынешние соревнования станут пятнадцатыми по счету. К небольшому юбилею подготовили новый формат турнира. Участников разделят на четыре группы по три команды. Лидеры каждой из групп получат право сыграть в полуфиналах.

Юбилейный Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента проведут в новом формате-10

Впервые на лед выйдут сборные Международной федерации хоккея и Балтики. Матчи соревнований пройдут на большой и малой площадках «Чижовка-Арены». Параллельно с поединками Рождественского турнира здесь же состоится и финал республиканских соревнований «Золотая шайба» в старшей возрастной группе.

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Саид аль-Нуэйми # Фотофакт

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