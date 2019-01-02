Юбилейный Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента проведут в новом формате

Новости Беларуси. Минск готовится принять 15-й Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента. Команды-участницы уже начали прибывать в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 января в белорусскую столицу приезжают хоккеисты Швейцарии, Германии, Финляндии и Словакии. Международное первенство стартует уже третьего числа. Участие в нем примут 12 ледовых дружин. Одна из них уже в Минске – это хоккеисты Объединенных Арабских Эмиратов. По традиции спортсмены из ОАЭ прибывают на турнир одними из первых.

Саид Аль-Нуэйми, игрок национальной команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:

Я в Минске уже пятый раз и не перестаю наслаждаться культурой, людьми и местной кухней. Я уже давно влюбился в этот город и мне правда нравится бывать здесь.

Нынешние соревнования станут пятнадцатыми по счету. К небольшому юбилею подготовили новый формат турнира. Участников разделят на четыре группы по три команды. Лидеры каждой из групп получат право сыграть в полуфиналах.