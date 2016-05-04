«Я искренне верю, что нужно лететь за своей мечтой», – первая женщина, завоевавшая олимпийское золото в боксе

Новости Великобритании. В 2012 году Никола Адамс стала первой женщиной, завоевавшей олимпийское золото в боксе. Лондон был ее первым заявлением, а в Рио-де-Жанейро она собирается укрепить свои позиции. Если Никола успешно выступит в борьбе в легком весе в Бразилии, то станет первым боксером с несколькими олимпийскими титулами.

Николе Адамс 33 года, она родом из Лидса. За лучезарную улыбку и ангельски невинные глаза ее прозвали «ассасин с детским личиком» – жертва разжигает в ней пламя.

Тренируется Адамс в Шеффилде, Английском институте Спорта. Она буквально живет там 4 дня в неделю, в перерыве между соревнованиями.

Никола Адамс:

Звание двукратной олимпийской чемпионки мотивировало меня еще в Лондоне. Мне бы хотелось достигнуть этого первой. Олимпийский титул – это мечта каждого спортсмена.

С начала карьеры Николу никто не поддерживал финансово. Она самостоятельно обеспечивала свои цели и амбиции: работала кровельщиком, маляром, декоратором и актеров ролей второго плана. Ее можно увидеть в нескольких сериях: «Улицы коронации», «Фермы Эммердейл» и «Жителях Ист-Энда».

Сейчас все изменилось, но Адамс никогда не забывает о трудностях, с которыми пришлось столкнуться.

Никола Адамс:

До игр в Лондоне многие даже не могли предположить, что женщина способна выступать в боксе и быть конкурентноспособной. Так что Олимпийские игры 2012 года пролили свет на этот факт. Я поняла, что в мире гораздо больше женщин, которые любят бокс, чем мне казалось. Было здорово увидеть это.

Я прошла долгий путь: сначала к боксу женщин даже не допускали, а теперь мы можем соревноваться на Олимпийских играх.

Лондон изменил жизнь Николы, она стала примером для подражания.

Никола Адамс:

Я искренне верю, что нужно лететь за своей мечтой. Я смогла вдохновить многих, в особенности женщин и девочек, на пути которых стоят серьезные преграды. Они непреодолимы только на первый взгляд. Нужно запастить терпением и упорством. Но во мне до сих пор остался спортивный интерес, бокс мне до сих пор приносит много радости. Если я потеряю кураж – я остановлюсь.

Несмотря на достижения, «звездная болезнь» – это не про Николу Адамс.

Никола Адамс:

Я все тот же человек. Я всегда твердо стояла на ногах и трезво смотрела на вещи. Но меня слегка поражало то, что все хотят сфотографировать меня или взять автограф. К этому нужно было привыкнуть.

Я невероятно рада получить признание за медаль на Олимпийских играх. Я первая в своем роде. Приятно думать, что мое достижение уникально, что оно останется в истории.

Адамс вдохновляют записи выступлений Мухаммеда Али и Шугар Рэй Леонарда. Но когда она откладывает перчатки в сторону, к ней возвращается желание вновь появиться на экране.

Никола Адамс:

Было бы здорово играть, вернуться в актерство. К примеру, сняться в «Ходячих мертвецах». Мне нравятся боевики, хотелось бы самой исполнять все опасные трюки.

Но это будет когда-нибудь потом, когда придет время. А пока Адамс не собирается опускать руки и не отступит без борьбы.

Никола Адамс:

Все мои соперники представляют угрозу. Каждый из них хочет стать тем самым спортсменом, который победит Николу Адамс. Среди них и те, кто выступал со мной в Лондоне, и новые лица. Я знаю, что конкуренты дышат мне в спину, это помогает оставаться собранной!

Перевод с The Telegraph: Светлана Воропай