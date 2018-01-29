Вырваться вперед и сделать шаг навстречу победе. НОК дает прогноз на медальный багаж Беларуси на ОИ-2018

Новости Беларуси. XXIII зимние Олимпийские игры стартуют 9 февраля в Корее, в них примут участие 28 белорусских спортсменов, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Уже несколько лет «планка по медалям», как таковая, не ставится. Однако успешность выступления оценивается именно по наградам. Каким количеством пьедесталов лично вы были бы удовлетворены? И каковы прогнозы?

Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета:

Я думаю, что мое мнение созвучно с мнением каждого белоруса: хочется как можно больше медалей для нашей страны – чем больше, тем лучше. Сейчас очень многое зависит от наших спортсменов.

И все-таки какое-то более точное количество?

Виктория Меннанова:

Достаточно тонкий вопрос. Если говорить о количестве, то на прошлой зимней Олимпиаде нам удалось показать лучший результат в истории суверенной Беларуси: пять золотых и одна бронзовая медали. По крайней мере, сохранить этот результат и, как я уже отметила, вырваться дальше, вырваться вперед и сделать шаг вперед – навстречу победе.