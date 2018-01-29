Прямой эфир

Вырваться вперед и сделать шаг навстречу победе. НОК дает прогноз на медальный багаж Беларуси на ОИ-2018

29 января 2018 13:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. XXIII зимние Олимпийские игры стартуют 9 февраля в Корее, в них примут участие 28 белорусских спортсменов, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» отвечает пресс-секретарь НОК Виктория Меннанова.

Вырваться вперед и сделать шаг навстречу победе. НОК дает прогноз на медальный багаж Беларуси на ОИ-2018-1

Уже несколько лет «планка по медалям», как таковая, не ставится. Однако успешность выступления оценивается именно по наградам. Каким количеством пьедесталов лично вы были бы удовлетворены? И каковы прогнозы?

Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета:
Я думаю, что мое мнение созвучно с мнением каждого белоруса: хочется как можно больше медалей для нашей страны – чем больше, тем лучше. Сейчас очень многое зависит от наших спортсменов.

И все-таки какое-то более точное количество?

Виктория Меннанова:
Достаточно тонкий вопрос. Если говорить о количестве, то на прошлой зимней Олимпиаде нам удалось показать лучший результат в истории суверенной Беларуси: пять золотых и одна бронзовая медали. По крайней мере, сохранить этот результат и, как я уже отметила, вырваться дальше, вырваться вперед и сделать шаг вперед – навстречу победе.

# Фотофакт # Виктория Меннанова # Зимняя Олимпиада – 2018

Другие новости рубрики

Все новости
«Южнокорейские власти готовы принять все страны-участницы на достойном уровне»
29 января 2018 13:04

«Южнокорейские власти готовы принять все страны-участницы на достойном уровне»

Где тренируются белорусские спортсмены, и когда они отправятся в Пхенчхан на ОИ-2018?
29 января 2018 12:40

Где тренируются белорусские спортсмены, и когда они отправятся в Пхенчхан на ОИ-2018?

Когда отправят снаряжение белорусских спортсменов в Пхенчхан?
29 января 2018 11:31

Когда отправят снаряжение белорусских спортсменов в Пхенчхан?