Встреча ХК «Динамо-Минск» с болельщиками прошла на «Минск-Арене»

Еще раз увидеть своих любимцев, еще раз прокричать на всю «Минск-Арену» их имена, еще раз сказать «спасибо» за отличный сезон, пусть и так рано закончившийся. Все это смогли сделать те, кто вечером в понедельник пришел на встречу с «Динамо». Казалось, что недавнего поражения в плей-офф никто и не помнит. Да и зачем было вспоминать? Этот вечер фанаты посвятили своим героям.

Безусловно, Марек Сикора был одной из центральных фигур встречи. Помимо слов благодарности чех получил награды от руководства клуба и его болельщиков. А затем и кубок, пусть и не Гагарина.

Конечно, не остались без наград и хоккеисты. По мнению болельщиков, лучшим вратарем сезона стал Кевин Лаланд. Новоиспеченному белорусу вручили символический замок, и прямо на сцене он запер свои ворота, а ключ спрятал.

Среди защитников лучшим признали Йере Каралахти. Сомневаться в этом не приходилось, ведь финн с самого начала сезона полюбился белорусам, а его силовые приемы запомнили и многие хоккеисты.

Еще один представитель Финляндии в команде – Теему Лайне – к званию лучшего нападающего сезона приписал и еще одно – самого ценного игрока, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Награды сыпались на хоккеистов как из рога изобилия. Особенными призами были отмечены Стась, Дрозд, Пивко, Денисов, Обшут, Иргл и Подградски, а также тренерский штаб команды. Но обиженным никто не остался. Свою медаль и памятный подарок от болельщиков получил каждый хоккеист.

А затем своих наград дождались и пришедшие. Все желающие могли задать вопросы кумирам. Стоит отметить, оригинальности фанатам не занимать. Спрашивали обо всем – от рыбалки и до планов на следующий сезон.

Кстати, о планах. Уже после этой встречи Либор Пивко и Чарльз Лингле продлили свои соглашения с «Динамо» еще на один сезон. Кто бы сомневался, что одним из фактов, повлиявших на это решение, были и болельщики клуба.

А в самом же конце встречи – автографы и фото на память. И, конечно же, обещание увидеться уже в следующем сезоне. Что ж, до встречи!