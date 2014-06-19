Новости Беларуси. Все четверо белорусов прошли в финал чемпионата Европы среди юниоров по современному пятиборью. Таковы итоги второго дня соревнований.

Первенство континента принимает у себя Беларусь. Фехтование и плавание проходят в Минске, а верховая езда и «комбайн» – в Ратомке. Правда, в полуфиналах спортсменам еще не довелось опробовать в деле местных «скакунов».

Меж тем организаторы подготовили отличный парк лошадей, отобрав в трех областях 18 четвероногих спортсменов из 30.

Слабая конно-спортивная база – ахиллесова пята многих соревнований по пятиборью. По этой причине в нынешнем сезоне был отменен первый этап Кубка мира в мексиканском Акапулько. В Беларуси же таких проблем нет.

И со временем, не исключено, все пять видов можно будет проводить в Ратомке.

Пока чемпионат Европы для хозяев складывается неплохо: в число 36 сильнейших прошли Илья Полозков, Ярослав Радюк, Кирилл Касьянчик и Денис Зеленкевич.

Для них домашний турнир станет трамплином в большой спорт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Полозков, призер чемпионата мира и Европы среди юниоров по современному пятиборью:

На юниорском со всех стран собирается одна большая коллекция и на протяжении 5-6 лет они постоянно встречаются на разных международных стартах, выступают, соревнуются, все знают друг друга. Своя группа в большом виде спорта организовывается. Там уже намного сложнее, потому что каждый сильный, каждый хочет, каждый может.

Возраст участников первенства континента ограничен двадцать одним годом. Для юношей и девушек турнир – еще одна возможность пообщаться и подружиться. Атмосфера соревнований к этому располагает.

Себастьян Сташак, участник чемпионата мира и Европы среди юниоров по современному пятиборью:

Выучить иностранные языки. Все знают немецкий, русский, английский. Все общаются. Просто так проводим время вместе. Очень нравится всем атмосфера здесь, на соревнованиях.