Новости Беларуси. Все четверо белорусов прошли в финал чемпионата Европы среди юниоров по современному пятиборью. Таковы итоги второго дня соревнований.
Первенство континента принимает у себя Беларусь. Фехтование и плавание проходят в Минске, а верховая езда и «комбайн» – в Ратомке. Правда, в полуфиналах спортсменам еще не довелось опробовать в деле местных «скакунов».
Меж тем организаторы подготовили отличный парк лошадей, отобрав в трех областях 18 четвероногих спортсменов из 30.
Слабая конно-спортивная база – ахиллесова пята многих соревнований по пятиборью. По этой причине в нынешнем сезоне был отменен первый этап Кубка мира в мексиканском Акапулько. В Беларуси же таких проблем нет.
И со временем, не исключено, все пять видов можно будет проводить в Ратомке.
Пока чемпионат Европы для хозяев складывается неплохо: в число 36 сильнейших прошли Илья Полозков, Ярослав Радюк, Кирилл Касьянчик и Денис Зеленкевич.
Для них домашний турнир станет трамплином в большой спорт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Илья Полозков, призер чемпионата мира и Европы среди юниоров по современному пятиборью:
На юниорском со всех стран собирается одна большая коллекция и на протяжении 5-6 лет они постоянно встречаются на разных международных стартах, выступают, соревнуются, все знают друг друга. Своя группа в большом виде спорта организовывается. Там уже намного сложнее, потому что каждый сильный, каждый хочет, каждый может.
Возраст участников первенства континента ограничен двадцать одним годом. Для юношей и девушек турнир – еще одна возможность пообщаться и подружиться. Атмосфера соревнований к этому располагает.
Себастьян Сташак, участник чемпионата мира и Европы среди юниоров по современному пятиборью:
Выучить иностранные языки. Все знают немецкий, русский, английский. Все общаются. Просто так проводим время вместе. Очень нравится всем атмосфера здесь, на соревнованиях.