Все будет видно на этих сборах: подготовка белорусской женской сборной по баскетболу к ЧЕ

Новости Беларуси. Сбор женской национальной команды по баскетболу проходит в эти дни в Раубичах. Состав тех, кто находится под руководством Натальи Трофимовой, еще далек от оптимального.

Пока тренерский штаб просматривает игроков из внутреннего чемпионата.

Наряду с юными баскетболистками, в Раубичах трудятся и опытные игроки: Виктория Гаспер, Юлия Рытикова, Светлана Кудряшова. Еще несколько представительниц чемпионата страны отсутствуют на сборе из-за проблем со здоровьем. У них будет возможность проявить себя во время майского кэмпа. Тогда же в Раубичах окажутся и наши легионерки.

Основная обойма соберется уже непосредственно перед Чемпионатом Европы.

Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:

Все будет видно на этих сборах, непосредственно перед Чемпионатом Европы. Возможно, у кого-то будет травма (мы же не можем взять травмированного игрока). Кто-то будет в лучшей форме, кто-то – в худшей.

Поэтому я бы не сказала, что это место у них на 100%.

Но, скорее всего, эти игроки будут сильнее игроков, которые играют здесь. Из-за того, что у них больше напряженных игр, эти игры лучше и сильнее. Поэтому, скорее всего, они будут намного лучше выглядеть.

Вопрос о натурализации американской разыгрывающей, по словам главного тренера, сейчас в стадии проработки, никакой конкретики нет. Но Наталья Трофимова заинтересована в сильном профессиональном игроке для сборной.

Что касается нынешнего сбора, основной акцент делается на общефизическую подготовку.

В этом Наталье Трофимовой помогает Вадим Сашурин. Методы работы именитого в прошлом биатлониста по зубам далеко не всем, но девушки к ним привыкают, и результаты сотрудничества не заставляют себя ждать, сообщили в программе «СТВ-Спорт».