Все белорусские клубы выбыли из футбольной Лиги Европы

23 июля все представители Беларуси потерпели поражения в ответных матчах 2-го квалификационного раунда второго по значимости континентального турнира.

Обладатель Кубка Беларуси новополоцкий «Нафтан» вчера поздним вечером в Бельгии уступил «Генту» – 0:1 (Эль-Ганасси, 54). Благодаря мячу, забитому на чужом поле, в следующий раунд вышла бельгийская дружина, которая в первом матче в Витебске 16 июля уступила «Нафтану» со счетом 1:2. Причем новополочане тогда пропустили оказавшийся впоследствии решающим гол на последней минуте второго тайма.

Бронзовый призер чемпионата Беларуси МТЗ-РИПО уступил в Минске украинскому «Металлургу» из Донецка – 1:2 (Николас, 16 – Мгуни, 36, Мхитарян, 85). Первая встреча в Донецке 16 июля также завершилась победой «Металлурга» – 3:0.

Вице-чемпион Беларуси минское «Динамо» потерпело разгромное поражение в гостях у норвежского клуба «Тромсе» – 1:4 (Мбанангой, 83 – Нарвик, 28, 90+1, Йенсен, 76, Мулдскред, 89). Из-за двух удалений минчане завершали встречу вдевятером. На 66-й минуте был удален Здравко Шараба, а на 85-й – Орельен Монтаруп (оба получили по второй желтой карточке). Первая встреча соперников прошла в Минске 16 июля и завершилась ничьей – 0:0.

Таким образом, честь белорусского клубного футбола на евроарене вновь будет отстаивать лишь пятикратный чемпион страны борисовский БАТЭ, который в двухматчевой дуэли 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сразится с латвийским «Вентспилсом». 29 июля команды сыграют в Вентспилсе (начало в 18.00), а 5 августа в Борисове (19.00), передает корреспондент БЕЛТА.