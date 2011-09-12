Ворсин: Наверняка все игры во всех городах будут начинаться с минуты молчания

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги, который был перенесен из-за трагедии с ярославским «Локомотивом», продолжится.

Сегодня минское «Динамо» играет с омским «Авангардом», 14 сентября — с ханты-мансийской «Югрой», 16 сентября — с нижегородским «Торпедо». Пропущенные поединки динамовцы проведут позже, во время запланированных международных пауз в календаре. Каждая забитая шайба в турнире будет посвящена памяти погибшей команде «Локомотив», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Евгений Ворсин, председатель ассоциации «Федерация хоккея Беларуси»:

Я могу сказать, что наверняка все игры во всех городах будут начинаться с минуты молчания в связи с трагической гибелью хоккейной команды «Локомотив». Уверен почти, что какие-то символы вот этого трагического события будут присутствовать на майках хоккеистов.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Все об этом думают, тяжело, но надо начинать, жизнь продолжается. Пройдёт один-два-три матча, и легче станет ребятам. Начнут нормальный хоккей показывать.