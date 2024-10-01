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Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение в матче четвёртого тура Суперлиги

01 октября 2024 20:30
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Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение в матче четвертого тура российской Суперлиги. Наши девушки в гостях не справились с московским «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 


 


 

Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение в матче четвёртого тура Суперлиги-2

В первом сете расстановка сил была на стороне соперниц – 25:17, во втором минимальное преимущество обеспечили себе уже белоруски – 25:23. Однако сохранить победный тон наши волейболистки не смогли и уступили в двух последующих партиях – 21:25; 12:25. Поражение – 3:1. Следующий поединок «Минчанки» проведет уже в воскресенье на домашней площадке. В гости пожалует команда из Санкт-Петербурга – «Ленинградка».


 

# Волейбол

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