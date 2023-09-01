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«Внесли большой вклад в развитие спорта». В Лепеле и Горках открылись многофункциональные площадки

01 сентября 2023 15:36
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Новости Беларуси. Сразу на четыре объекта стало больше на спортивной карте Беларуси. В Лепеле и Горках открылись многофункциональные площадки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Проект «Спорт для всех» патронирует Президентский спортивный клуб.

«Внесли большой вклад в развитие спорта». В Лепеле и Горках открылись многофункциональные площадки-1

Актуальность и ценность данных сооружений в регионах переоценить невозможно. Здесь каждый найдет себе занятие по душе. Кстати, стоит особенно подчеркнуть, что пользоваться комплексом смогут все желающие, даже несмотря на то, что расположен он на территории сельскохозяйственной академии.

«Внесли большой вклад в развитие спорта». В Лепеле и Горках открылись многофункциональные площадки-4

Арсений Баронов, студент 2-го курса факультета биотехнологии и аквакультуры БГСХА:
Я считаю, что внесли большой вклад в развитие спорта, как горецкого, так и академического. Поддержание здоровья нации. Я считаю, что тут люди будут и будут активно участвовать.

«Внесли большой вклад в развитие спорта». В Лепеле и Горках открылись многофункциональные площадки-7

Денис Казаченко, студент 2-го курса агротехнологического факультета БГСХА:
В Горках аналогов такой площадки вообще не было. Я считаю, что очень хорошо, что ее построили, потому что она поможет развиваться. Эта площадка очень сильно поможет в этом направлении.

«Внесли большой вклад в развитие спорта». В Лепеле и Горках открылись многофункциональные площадки-10

Евгений Плевко, заведующий кафедрой физвоспитания и спорта БГСХА:
Это объект, который будет востребован круглый год, можно сказать, потому что летом у нас студенты занимаются. Вечером тут освещение. Очень много местных жителей, детей, которые приходят сюда. Хотелось бы очень поблагодарить Президентский спортивный клуб.

«Внесли большой вклад в развитие спорта». В Лепеле и Горках открылись многофункциональные площадки-13

Проект, по которому возводился комплекс, хоть и типовой, но максимально разнообразный. Здесь есть баскетбольная площадка, зона для людей с ограниченными возможностями, тренажеры. Не забыты и любители воркаута.

# Государственная политика в области спорта # Фотофакт

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