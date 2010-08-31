Велогонки. Белорус Константин Сивцов занимает 3-е место в генеральной классификации испанской веломногодневки «Вуэльта»

Победителем этапа протяженностью 157 километров, между Марбельей и Малагой, стал бельгиец Филипп Жильбер из команды «Омега Фрама-Лотто».

Сивцов, выступающий за американскую «Коламбию», приехал в группе из девяти гонщиков, которая отстала от победителя на 19 секунд и занял 16-е место.

Еще один представитель Беларуси Евгений Гутарович из французской команды «Франсез Де Же», занял только 138-е место , а Бронислав Самойлов из бельгийского «Квикстэпа» стал 165-м.

В общем зачете сейчас лидирует Жильбер. Константин Сивцов — 3-й , он уступает лидеру 22 секунды.

Сегодня гонщиков ожидает этап между городами Малага и Вальдепеньяс протяженностью 183 километра . Финиширует многодневка 19 сентября в Мадриде.