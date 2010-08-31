Велогонки. Белорус Константин Сивцов занимает 3-е место в генеральной классификации испанской веломногодневки «Вуэльта»

Сивцов, выступающий за американскую «Коламбию», приехал в группе из девяти гонщиков, которая отстала от победителя на 19 секунд и занял 16-е место.
Еще один представитель Беларуси Евгений Гутарович из французской команды «Франсез Де Же», занял только 138-е место , а Бронислав Самойлов из бельгийского «Квикстэпа» стал 165-м.
В общем зачете сейчас лидирует Жильбер. Константин Сивцов — 3-й , он уступает лидеру 22 секунды.
Сегодня гонщиков ожидает этап между городами Малага и Вальдепеньяс протяженностью 183 километра . Финиширует многодневка 19 сентября в Мадриде.