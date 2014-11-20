Валерий Шарий: В свое время за две тренировки в день поднимал по 32 тонны

Сильнейшие тяжелоатлеты планеты разыгрывали медали чемпионата мира в Алматы. Кстати, лицензионного. Белорусская команда осталась без наград. О об этом ведущие программы «Неделя спорта» на СТВ поговорили с Валерием Шарием – олимпийским чемпионом Монреаля по тяжелой атлетике.

Обычно от тяжелоатлетов ждут медали, а на этот раз мы в пролете. Почему так, как вы думаете?

Валерий Шарий:

Есть же подъемы и спады в спорте. Немножко поменялась команда, обновился состав. Поэтому и выступили не очень хорошо. А у забойного Андрея Рыбакова травма коленного сустава. Он не успел накатить форму и получилось восьмое место. Что касается Андрея Арямнова, то с надеждой хотели, чтобы он выступил на чемпионате мира. Но, опять же, старая травма бедра не дала ему возможности выступить.

Пошли разговоры уже, что в нашей тяжелой атлетике наступил некий кризис. Вернулись без медалей. Но уже приучили нас тяжелоатлеты к тому, что всегда с наградами. Это так или нет?

Валерий Шарий:

Кризиса, конечно, нет. Немножко обновляется команда. Еще впереди два года. Я думаю, за два года обкатаются девочки, ребята. Думаю, мы найдем тот ход, чтобы были медали.

Молодежь есть талантливая?

Валерий Шарий:

Есть молодежь неплохая, способная, которая ставит большие задачи.

Вы в свое время сколько за тренировку поднимали килограммов?

Валерий Шарий:

По-разному. Бывало, что 32 тонны за две тренировки в день. Правда, я уже еле уходил, судороги стягивали. Но с удовольствием шел на следующую тренировку, на завтра.

А тренировка сколько длилась по времени?

Валерий Шарий:

2,5 часа – до обеда, около трех – после обеда. Иначе так быстро 32 тонны не насобираешь.

Нынешнее поколение на это способно?

Валерий Шарий:

Вряд ли. Сегодня таких нагрузок нет. Все в республике говорили, как это Шарий не сломался. Я поднимал, а удивлялись, когда же я сломаюсь. А я не сломался и дальше пошел.

Почему сейчас столько не поднимают? Потому что спортсмены берегут себя?

Валерий Шарий:

Наверное, немножко другая программа тренировочного процесса. Может быть, это влияет.

На ваш взгляд, травмы Андрея Арямнова постоянные прежде всего с чем вызваны?

Валерий Шарий:

Большие веса поднимает часто. От этого, может быть, травмы и есть.

То есть его стремление форсировать?

Валерий Шарий:

Форсировать, да. А тут раз – и успокаиваешься сразу. Травма не дает. Надо залечиваться. Немножко спускается форма.

Почему ваш сын не стал большим спортсменом? Я имею в виду не повторил ваши успехи.

Валерий Шарий:

Конечно, хотелось, чтобы он повторил мой подвиг. Он мне задает вопрос: «Папа, а зачем два олимпийских чемпиона дома?» Поэтому я говорю: «Ладно, мастер спорта – и хорошо».

Я знаю, что у вас есть внучка. А ей бы вы позволили заниматься тяжелой атлетикой?

Валерий Шарий:

Нет. Она стройная, подходит под легкую атлетику. Весьма неплохо получается: на 60 метров бега она выполнила на второй взрослый разряд.

Валерий Петрович, какое ваше мнение, взгляд изнутри: все-таки женское это дело или не женское?

Валерий Шарий:

Наверное, да. Думаю, заниматься полезно тяжелой атлетикой и женщинам. Во-первых, она делает фигуру. Как-никак приседания, наклоны, тяги. Все дает хорошую осанку, фигуру, хороший тонус. Кто хочет большие килограммы поднимать, те остаются. А кто для физкультуры, пусть тоже тренируются.

Не секрет, что спортсмены увлекаются фармакологией. А как это влияет на спортсменов и спортсменок в дальнейшем, на их детей?

Валерий Шарий:

Таких случаев не было. Думаю, что все в меру, все нормально.

Не влияет.

Валерий Шарий:

Не влияет, надо восстанавливать себя как-то. Питанием не восстановишь. А дополнительно фармакология, витаминизация дает восстановительный процесс. И на завтра ты уже в неплохом состоянии, можешь проводить работу.

Знаю, что у вас есть интересное хобби. Совсем недавно вы увлеклись стрельбой из лука.

Валерий Шарий:

Где-то полтора года пострелял, понял, что нет той динамики, которая в тяжелой атлетике есть. Поэтому я успокоился. Хотя я могу стрелять и зверька могу подбить при желании.

И еще одно хобби ваше. Вы, можно сказать, человек-победа. И вы купили себе автомобиль марки «Победа».

Валерий Шарий:

Да, недавно купил «Победу» и хочу восстановить к 70-летию. Может быть, успею, сделаю. Хочу себе подарок подарить – сделать, восстановить «Победу».

Уже ездит?

Валерий Шарий:

Она на ходу, но надо делать – она старая уже. Все надо обновлять. Это процесс долгий – два года, не меньше. Как раз через два года мне будет 70.

Александр Васильевич Медведь любит такую присказку, говорит: «Футбол спорту не помеха». В связи с последними результатами наших футболистов ваше мнение по поводу их игры?

Валерий Шарий:

Конечно, я люблю футбол, всегда стараюсь смотреть. Национальная сборная – это же престиж. Мы белорусы, патриот я. И так играют бездарно. Мне грустновато смотреть на это все. Раньше, при Малофееве, команда лучше играла. Байдачный, когда был, тоже неплохо. Потом подсели и все – нет футбола по сей день.

Валерий Петрович, ваш прогноз на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. На сколько медалей может замахнуться там наша тяжелая атлетика, если реально смотреть на вещи?

Валерий Шарий:

Две-три.

Это будет очень не плохо.

Валерий Шарий:

Больше – тяжело. Но две-три должны быть. Надеюсь. Я всегда не ошибался.

Надеемся, что не ошибетесь вы и на сей раз.

Валерий Шарий:

Тренерские штаб делает хорошую работу, старается. Но время еще есть. Бывает спад. Я думаю, в следующем году команда наберет те кондиции и более-менее выровняется все.