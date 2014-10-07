Вадим Девятовский: «Самородков» в легкой атлетике необходимо искать в школах, как в старые добрые времена

Новости Беларуси. Вадим Девятовский – новоизбранный председатель Федерации легкой атлетики. Состояние дел «королевы спорта» он знает не только как чиновник, но и как спортсмен. Вернуть утраченные позиции – вот его главная задача.

В ближайших планах Вадима Девятовского – отправиться в рабочее турне по стране.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Как минимум в областные центры заеду, переговорю со всеми заинтересованными. Как с профессиональной точки зрения, так и буду просить, чтобы на встречи приходили люди просто любители легкой атлетики. Они, эти общественные лидеры, являются порой таким добрым локомотивом решения многих вопросов.

В чем причина застоя сегодняшней легкой атлетики? Две медали золотых на чемпионате Европы в Цюрихе – это мало. Скептики, конечно, скажут: «Так это же две медали. Легкая атлетика – 47 видов». Скептикам есть ответ: «Сборная Беларуси в этом году в Таллине на Кубке Европы вышла с первого места в Высшую лигу».

Девятовский глубоко убежден, что «самородков» необходимо искать.

Вадим Девятовский:

В школах. Как в добрые времена: приходил со стороны тренер, выстраивали всех детей, какой-то тест.

Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике – идеальное место для тренировок спортсменов разных уровней.

Вадим Девятовский:

Когда я вижу такую травку зелененькую, когда понимаю, что молот разорвет дерн, такое приятное ощущение похода к снаряду от круга до того места, где он упал – конечно, такая добрая ностальгия.

Хорошие условия – это еще не все.

Вадим Девятовский:

Можно говорить о том, что условия будут способствовать такой волне занимающихся легкой атлетикой. Но это не главное. Главное – любовь, искренняя вера в победу.

Многие соревнования по метанию проходят, как говорится, «на задворках».

Вадим Девятовский:

Да, есть такая практика: боятся за этот газон, что кто-то его разрушит, этот дренаж уничтожит. На самом деле, если вы будете в Германии, вам дадут выступать на центральном стадионе.

Совсем скоро появится такая возможность и у белорусов – выступать на центральном стадионе.

Пока на столичном стадионе « Динамо» снимают ретро-фильм о футболе. Антураж как нельзя лучше подходит к послевоенному времени. Однако в ближайшем будущем это будет действительно современное уникальное спортивное сооружение в самом центре Минска.

Вадим Девятовский:

Мы видим пока, по старому проекту, круг перед нами. Очень удобно мы здесь расположились и можем наблюдать как за полетом молота, так и за тем, как собираются на попытку спортсмены. Я думаю, что будет здесь и финиш 100 м. Может быть, Усэйн Болт приедет на гран-при.

«Динамо» будет легкоатлетическим стадионом высшей международной категории. Он рассчитан на такие соревнования, как чемпионат мира, Бриллиантовая лига и даже Олимпийские игры.

Стоимость проекта – приблизительно 150 миллионов евро. Реконструкция должна закончиться в 2017 году. Правда, зрительские места уменьшатся вдвое: всего 20 тысяч, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Вадим Девятовский:

Моя мечта какого самого высокого ранга здесь соревнования провести? Чемпионат мира. Олимпийские игры, честно говоря, тяжело, наверное. Чемпионат мира – это был бы предел мечтаний.

Вадим не скромничает в своих желаниях как глава Федерациии.

Вадим Девятовский:

Если мы хотим в 20-х годах провести мирового значения соревнования, то сегодня уже надо начинать работать над борьбой за право быть городом, который сможет принять такое соревнование, как чемпионат мира.

Политика работы Вадима Девятовского на посту председателя Федерации понятна и незатейлива: открыта и позитивна. Трудолюбия и упорства Девятовскому не занимать. Квота доверия оказана, остается только дождаться результата.