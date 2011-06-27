В Первой лиге чемпионата Беларуси по футболу прошли матчи 10 тура

Центральным поединком среди всех матчей тура с полным основанием можно было считать столичное дерби – «Партизан» против футбольного клуба «СКВИЧ». Свой статус непримиримой битвы земляков поединок на минском стадионе «Трактор» оправдал на все или почти на все 100%. Во всяком случае, зрителям на трибуне скучать явно не пришлось.

Несмотря на активный дебют в исполнении хозяев, «Партизана», счет удалось открыть гостям. На 20-й минуте Владимир Шаков своевременно откликнулся на фланговую передачу партнера по команде и головой отправил мяч в партизанские ворота. 1:0 – «СКВИЧ» вышел вперед.

Правда, уже минут через 6-7 ситуация и расклад сил на поле изменились коренным образом. За это подопечные Владимира Курнева вполне могут «проставиться» озаренному в этот вечер вдохновением и фартом Александру Макасю. В течение двух минут он дважды заставил футболистов «СКВИЧА» начинать с центра поля.

Сначала форвард «Партизана» несильным, но аккуратным по исполнению ударом сравнял в мачте счет – 1:1. А уже фактически в следующей атаке хозяев поля Макась проявил завидное голевое чутье и первым оказался в нужное время в нужном месте. 2:1 – впереди уже «Партизан».

Неугомонный автор дубля на этом не успокоился и, едва началась вторая половина игры, снова порадовал партизанский болельщицкий фронт, неотразимо пробив в ближний угол ворот «СКВИЧА» в ходе энергичной контратаки. 3:1 – подопечные Владимира Курнева увеличили свой перевес.

И в дальнейшем игровые события на поле скучать не давали. Хотя следующий голевой успех этой интереснейшей битвы отметили уже в компенсированное время. На первой добавленной минуте Сергей Крот чуточку подсластил «СКВИЧУ» горечь поражения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«Партизан», в итоге, оказался сильнее – 3:2. Но, судя по всему, обе минские команды обязательно будут вести борьбу за место в клубной элите страны до самого окончания нынешнего чемпионата.

Среди остальных результатов 10-го игрового дня отметим уже восьмую чемпионатную победу табличного лидера «Славии» из Мозыря. Без очковых потерь обошлись и преследователи минских клубов, «Городея» и «Ведрич-97».

Первая позиция мозырян в таблице после минувшего тура заметно укрепилась. Зато оживилась интрига в борьбе за второе место. Участие в ней, судя по всему, будут принимать не только столичные полпреды.