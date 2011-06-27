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В Национальном аэропорту «Минск» встретили молодежную сборную Беларуси по футболу

27 июня 2011 06:46
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Впервые в истории отечественного футбола она завоевала третье место на чемпионате Европы в Дании и получила путевку на Олимпийские игры-2012 в Лондоне.

Поединок на континентальном первенстве с командой Чехии был напряженным. Однако, с честью выдержав все испытания, на 89-ой минуте Егор Филиппенко нанес победный удар. И хотя бронзовые медали чемпионата Европы получили обе команды, но в 2012 году на Олимпийских играх сыграют белорусы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Егор Филиппенко, защитник сборной Беларуси по футболу (U-21):
Эта победа очень важна, она войдет в историю, а кто забил — это неважно.

Олег Веретило, защитник сборной Беларуси по футболу (U-21):
Это счастье. Я третий раз на Европе — может, это я счастливый?

Михаил Сиваков, капитан сборной Беларуси по футболу (U-21):
Сложно передать те эмоции, которые были после финального свистка. Мы очень долго шли к этому результату, шли два года, стали одной семьей.

# Фотофакт # Белоруссия

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