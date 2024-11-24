Крупнейшая партия Швейцарии выступила против помощи Украине

Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии выступила против любой новой помощи Украине. Кроме того, «Демократический союз центра» инициировал ужесточение условий предоставления статуса беженца гражданам этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политики объяснили свое решение экономией средств. Обширные районы Украины не затронуты боевыми действиями, и приезд людей с этих территорий не оправдан, считают члены партии. Содержание переселенцев дорого обходится Берну. Гостеприимство уже стоило почти 3,5 миллиарда долларов, столько было потрачено за период с 2022 года. При этом Швейцария меньше Украины в 15 раз.

«Демократический союз центра» также выступает за строгое соблюдение нейтралитета и самостоятельный международный курс страны. Несмотря на то, что партия – крупнейшая политическая сила в Национальном совете, у власти сейчас находится другой блок.