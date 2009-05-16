В Минске пройдет чемпионат Беларуси по спортивному покеру

Как рассказал председатель Белорусской федерации спортивного покера Артём Горбань, проведение этого мероприятия запланировано на 6-21 июня.

Он отметил, что развитие этой популярной игры стало возможным в нашей стране с созданием Белорусской федерации спортивного покера. Покер является одной из популярных карточных игр в мире: сегодня это 40 миллионов любителей и профессионалов, из которых 20 тысяч – в Беларуси. При этом количество играющих ежегодно удваивается.

По словам председателя, федерация постоянно следит за общемировыми тенденция развития спортивного покера, обсуждает перспективы деятельности Белорусской федерации спортивного покера. Артём Горбань подчеркнул, что есть предпосылки и основания для выделения покера из карточных азартных игр и позиционирования его как интеллектуального вида спорта, а также открытия школы покера, передает корреспондент БЕЛТА.