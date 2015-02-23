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Максим Густик стал бронзовым призером этапа Кубка мира по фристайлу

23 февраля 2015 06:50
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Максим Густик выиграл бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве. В суперфинале соревнований Густик прыгнул на 120,36 балла. Лучшие оценки судьи поставили только американцу Марку Бохоннону и россиянину Илье Бурову, в активе которого золото и серебро соответственно.

Еще один белорус Станислав Гладченко занял 10 место.  

В женских соревнованиях наши надежды на медали были связаны с Анной Гуськовой. Белоруска прошла в суперфинал, но в итоге набрала пятую сумму баллов.

Седьмой этап Кубка мира пройдет в спорткомплексе «Раубичи» 1 марта, сообщили в программе «СТВ-спорт».  

# Кубок мира по фристайлу # Максим Густик # Станислав Гладченко # Анн Гуськова

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