Максим Густик стал бронзовым призером этапа Кубка мира по фристайлу

Максим Густик выиграл бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве. В суперфинале соревнований Густик прыгнул на 120,36 балла. Лучшие оценки судьи поставили только американцу Марку Бохоннону и россиянину Илье Бурову, в активе которого золото и серебро соответственно.

Еще один белорус Станислав Гладченко занял 10 место.

В женских соревнованиях наши надежды на медали были связаны с Анной Гуськовой. Белоруска прошла в суперфинал, но в итоге набрала пятую сумму баллов.

Седьмой этап Кубка мира пройдет в спорткомплексе «Раубичи» 1 марта, сообщили в программе «СТВ-спорт».