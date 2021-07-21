Стартовали первые соревнования Олимпийских игр в Токио

Новости Японии. Первые соревнования в Токио уже стартовали. 21 июля программу Игр открыл софтбол – это облегченная версия бейсбола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В женском турнире уже прошли три встречи, самую крупную победу одержали хозяйки соревнований – японки. Они не оставили шансов сборной Австралии – 8:1. А прямо сейчас проходит первый матч группового этапа футбольного турнира среди женских команд. Стартовал поединок между сборными Великобритании и Чили.