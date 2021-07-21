Стартовали первые соревнования Олимпийских игр в Токио

Новости Японии. Первые соревнования в Токио уже стартовали. 21 июля программу Игр открыл софтбол – это облегченная версия бейсбола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Первые соревнования в Токио уже стартовали. 21 июля программу Игр открыл софтбол – это облегченная версия бейсбола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В женском турнире уже прошли три встречи, самую крупную победу одержали хозяйки соревнований – японки. Они не оставили шансов сборной Австралии – 8:1.
А прямо сейчас проходит первый матч группового этапа футбольного турнира среди женских команд. Стартовал поединок между сборными Великобритании и Чили.
Напомним, что официальная церемония открытия Олимпийских игр в Токио должна состояться в эту пятницу, 23 июля. В этот же день на спортивных аренах Японии дебютируют белорусы. Наши спортсмены выступят в академической гребле и в стрельбе из лука.