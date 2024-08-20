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Теннис. Соболенко вернулась на второе место в мировом рейтинге

20 августа 2024 12:54
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После завершения турнира в Цинциннати обновились теннисные рейтинги. Арина Соболенко благодаря триумфу в США вернулась на второе место в мире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Соболенко вернулась на второе место в мировом рейтинге-1

Отрыв от идущей третьей Кори Гауф составляет 1 273 очка. До первой позиции далеко – более 2 600 пунктов. Виктория Азаренко за 7 дней потеряла одну строку. Отныне она 20-я ракетка планеты. Александра Саснович осталась 101-й. Ирина Шиманович вылетела за пределы второй сотни, Алена Фалей 193-я. На данный момент девушки играют квалификацию последнего в сезоне турнира серии Большого шлема – US Open.

# Теннис

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