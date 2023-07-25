В Минске стартовал Кубок Дружбы по хоккею на траве с участниками из России

В Минске начался Кубок Дружбы по хоккею на траве. Участвуют в нем национальные и молодежные мужские и женские сборные Беларуси и России. И хотя играют в классический вид спорта, для подрастающего поколения этот старт является подводящим ко II Играм стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:

К нам едут и Узбекистан, и Казахстан, и Таджикистан, и Армения, и Россия, и Беларусь. Это шесть стран, это достойно. И дорогого стоит, что мы попали в эти Игры. И я уверен, что наши сборные – как мужская, так и женская – добьются хорошего результата. И это будет прогресс и развитие белорусского хоккея на траве.