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В Минске стартовал Кубок Дружбы по хоккею на траве с участниками из России

25 июля 2023 14:08
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В Минске начался Кубок Дружбы по хоккею на траве. Участвуют в нем национальные и молодежные мужские и женские сборные Беларуси и России. И хотя играют в классический вид спорта, для подрастающего поколения этот старт является подводящим ко II Играм стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске стартовал Кубок Дружбы по хоккею на траве с участниками из России-1

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
К нам едут и Узбекистан, и Казахстан, и Таджикистан, и Армения, и Россия, и Беларусь. Это шесть стран, это достойно. И дорогого стоит, что мы попали в эти Игры. И я уверен, что наши сборные – как мужская, так и женская – добьются хорошего результата. И это будет прогресс и развитие белорусского хоккея на траве.

В Минске стартовал Кубок Дружбы по хоккею на траве с участниками из России-4

Регламент старта прост. В течение четырех дней каждый сыграет с каждым. А затем – стыковые противостояния и розыгрыш медальных мест.

К данной минуте известен один результат: женская националка нанесла поражение молодежке России – 3:1.

# Хоккей # Александр Екименко # Фотофакт

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