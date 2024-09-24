Столичное дерби состоялось: минское «Динамо» сразилось с «Минском»

Столичное дерби состоялось! На поле главной спортивной арены страны минское «Динамо» принимало «Минск» в перенесенном поединке 17-го тура чемпионата Беларуси, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Для подопечных Вадима Скрипченко это противостояние носило важное значение. Успех обеспечивал вторую строчку турнирной таблицы. Именно «динамовцы» открыли счет на десятой минуте.

А во втором тайме действующие чемпионы лишь упрочили свое преимущество и праздновали уверенную победу. Однако во втором тайме действующие чемпионы растеряли преимущество и потерпели поражение. Но во втором тайме футболисты «Минска» сумели сравнять. Второй тайм остался безголевым.