Прямой эфир

Столичное дерби состоялось: минское «Динамо» сразилось с «Минском»

24 сентября 2024 20:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Столичное дерби состоялось! На поле главной спортивной арены страны минское «Динамо» принимало «Минск» в перенесенном поединке 17-го тура чемпионата Беларуси, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Для подопечных Вадима Скрипченко это противостояние носило важное значение. Успех обеспечивал вторую строчку турнирной таблицы. Именно «динамовцы» открыли счет на десятой минуте. 

Столичное дерби состоялось: минское «Динамо» сразилось с «Минском» -1

А во втором тайме действующие чемпионы лишь упрочили свое преимущество и праздновали уверенную победу. Однако во втором тайме действующие чемпионы растеряли преимущество и потерпели поражение. Но во втором тайме футболисты «Минска» сумели сравнять. Второй тайм остался безголевым. 

Столичное дерби состоялось: минское «Динамо» сразилось с «Минском» -3

Итоговый счет – 2:0. 25 сентября пройдет перенесенный матч 16-го тура, в котором новополоцкий «Нафтан» примет лидера нынешнего розыгрыша – гродненский «Неман».

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
15-летние баскетболисты поспорят за награды ЧБ. Как готовятся спортсмены?
24 сентября 2024 17:26

15-летние баскетболисты поспорят за награды ЧБ. Как готовятся спортсмены?

Минское «Динамо» поднялось в рейтинге силы КХЛ
24 сентября 2024 14:10

Минское «Динамо» поднялось в рейтинге силы КХЛ

Как проходят тренировки белорусских пловцов? Поделился Дмитрий Солей
24 сентября 2024 12:42

Как проходят тренировки белорусских пловцов? Поделился Дмитрий Солей