Андрей Тихомиров помог «Динамо» одержать победу над «Северсталью»

Спасение Андрея Тихомирова заняло второе место в десятке лучших сейвов прошедшей семидневки. ﻿Голкипер «зубров» отметился в матче против «Северстали». Его действия сохранили минчан в игре и помогли одержать важнейшую победу - 3:1. Стоит отметить, что данный поединок стал первым полноценным в джерси минского «Динамо». И дебют прошел успешно. Андрей отразил 25 из 26 бросков в створ и уверенно залетел в рейтинг КХЛ.