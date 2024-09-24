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Андрей Тихомиров помог «Динамо» одержать победу над «Северсталью»

24 сентября 2024 20:28
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Не остались незамеченными старания белорусских хоккеистов на минувшей неделе в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Андрей Тихомиров помог «Динамо» одержать победу над «Северсталью»-1

Спасение Андрея Тихомирова заняло второе место в десятке лучших сейвов прошедшей семидневки. ﻿Голкипер «зубров» отметился в матче против «Северстали». Его действия сохранили минчан в игре и помогли одержать важнейшую победу - 3:1. Стоит отметить, что данный поединок стал первым полноценным в джерси минского «Динамо». И дебют прошел успешно. Андрей отразил 25 из 26 бросков в створ и уверенно залетел в рейтинг КХЛ. 

# Хоккей

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