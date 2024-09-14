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Стартовали предсезонные матчи среди проспектов НХЛ

14 сентября 2024 15:35
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В Северной Америке стартовали турниры и товарищеские матчи среди проспектов клубов НХЛ. «Виннипег» в овертайме обыграл «Калгари» – 4:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победный бросок в этой встрече на счету белорусского защитника Дмитрия Кузьмина. «Анахайм» нанес поражение «Колорадо» – 4:3. Отечественный форвард Егор Сидоров играл в первом звене и забросил победную шайбу. На его счету четыре броска, 2 минуты штрафа и показатель полезности +1. «Ванкувер» победил «Эдмонтон» – 2:0. Наш вратарь Никита Толопило оформил шатаут, сделав 21 сейв.

# Хоккей

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