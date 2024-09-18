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В Польше сообщают о нехватке денег из-за поддержки Украины

18 сентября 2024 10:00
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В Польше объяснили причины масштабного наводнения, пишет РИА Новости со ссылкой на Myśl Polska.

В материале указано, что Варшава два года тратит «сотни миллионов злотых на поддержание военного конфликта в Украине». По этой причине возникла ситуация недостатка денежных средств на поддержание водохранилищ, дамб. Обозреватель в связи с этим выразил надежду, что украинцы окажут помощь полякам во время наведения порядка после наводнения.

Правительство в Польше совершает ошибку, лелея иллюзорные мечты о победоносной войне с Россией, подчеркнул автор.

# Международная политика

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