В материале указано, что Варшава два года тратит «сотни миллионов злотых на поддержание военного конфликта в Украине». По этой причине возникла ситуация недостатка денежных средств на поддержание водохранилищ, дамб. Обозреватель в связи с этим выразил надежду, что украинцы окажут помощь полякам во время наведения порядка после наводнения.