Спартакиада Союзного государства стартовала в Волгоградской области

Более 200 спортсменов из России и Беларуси принимают участие в спартакиаде Союзного государства «Защитники отечества». Торжественная церемония открытия прошла сегодня в Волгограде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Именно здесь на протяжении четырех дней команды будут бороться за звание лучшего. Ребята проверят свои силы в волейболе, мини-футболе, а также многоборье. Нашу страну представляют команды из столицы и практически всех областей.

Алина Демина, заместитель председателя Комитета физической культуры и спорта Волгоградской области: Есть прекрасная возможность не только показать свои лучшие спортивные результаты, но и обрести новых друзей, побывать в памятных и священных местах Волгоградской области. Открытие у нас традиционно проводятся на Мамаевом кургане, конечно же, это в ребятах воспитывает чувство патриотизма. У них есть прекрасная возможность отдать дань памяти погибшим героям.

Ольга Благовещенская, представитель Министерства спорта и туризма:

Настрой у ребят спортивный. Мы ожидаем высокого результата, но, опять-таки, это дружественный старт, где самое главное — наличие спортивных и дружественных связей. В дальнейшем мы планируем, что они на площадке встречаются, взаимодействуют и общаются.

Волгоградский регион уже в пятый раз принимает масштабные спортивные состязания. Традиционно, третий и четвертый этапы соревнований союзного государства проходят в Беларуси. В этом году их примет Гомель и Брест.



