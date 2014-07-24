Новости Беларуси. Современная спортивная площадка для мини-футбола появилась в Заславле. Новое поле с профессиональным покрытием привлечет не только любителей игры, но и простых поклонников здорового образа жизни. Первыми свою оценку «отлично» новой площадке дали подростки, которые отдыхали в местном лагере.

Рядом с полем планируют построить и тренажерный комплекс под навесом, а скором времени в Заславле будет уже две новые спортивные площадки — ко Дню белорусской письменности городу подарят еще одно поле для мини-футбола, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.