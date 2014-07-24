Прямой эфир

Современная спортивная площадка для мини-футбола появилась в Заславле

24 июля 2014 14:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Современная спортивная площадка для мини-футбола появилась в Заславле. Новое поле с профессиональным покрытием привлечет не только любителей игры, но и простых поклонников здорового образа жизни. Первыми свою оценку «отлично» новой площадке дали подростки, которые отдыхали в местном лагере.

Рядом с полем планируют построить и тренажерный комплекс под навесом, а скором времени в Заславле будет уже две новые спортивные площадки — ко Дню белорусской письменности городу подарят еще одно поле для мини-футбола, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
15-летняя гомельчанка Елена Прищепова стала мировой рекордсменкой первого в истории ЧМ по пожарно-спасательному спорту среди девушек
23 июля 2014 18:32

15-летняя гомельчанка Елена Прищепова стала мировой рекордсменкой первого в истории ЧМ по пожарно-спасательному спорту среди девушек

Кириленко и Овечкин расторгли помолвку. На кого променял хоккеист теннисистку?
22 июля 2014 15:08

Кириленко и Овечкин расторгли помолвку. На кого променял хоккеист теннисистку?

Лучшая шахматистка Беларуси Анастасия Зезюлькина: Если мужчинам что-то не нравится, у них есть повод совершенствоваться!
22 июля 2014 13:05

Лучшая шахматистка Беларуси Анастасия Зезюлькина: Если мужчинам что-то не нравится, у них есть повод совершенствоваться!