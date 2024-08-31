Соболенко вышла в 1/8 финала US Open

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису. В третьем круге белоруска встретилась с Екатериной Александровой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первую партию Арина проиграла (2:6), но в двух последующих сетах была сильней – 6:1, 6:2. В матче за попадание в четвертьфинал Соболенко сыграет с бельгийкой Элиз Мертенс. А вот Виктория Азаренко завершила выступление. В поединке 1/16 финала наша теннисистка потерпела поражение от китаянки Ван Яфань со счетом 4:6, 6:3, 1:6.

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:

Я очень рада, что смогла победить сегодня. Она играла достойно. Но я оказалась сильнее. Организаторы приняли интересное решение – сделали перерыв между матчами в 1 час 20 минут. Я подумала: «Ни за что… Начну в полночь». Так и получилось. Да, было непросто. Мы остались с командой и постарались расслабиться. Прямо перед матчем мы размялись и надеялись на лучшее. Я молилась, чтобы Джокович и Попырин не играли так долго﻿».