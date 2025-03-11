Соболенко вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

74 минуты. Столько времени потребовалось Арине Соболенко, чтобы выйти в 1/8 финала теннисного турнира категории 1000 в американском Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок с итальянкой Лючией Бронцетти получился легкой прогулкой. Превосходство первой ракетки планеты ни у кого не вызывало сомнений. Счет говорит сам за себя – 6:1, 6:2. Белоруска исполнила два эйса и реализовала 5 брейк-поинтов. В следующем матче главной фаворитке предстоит помериться силами с Сонай Картал. Она идет в мировом рейтинге на скромном 83 месте.