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Соболенко вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

11 марта 2025 11:40
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74 минуты. Столько времени потребовалось Арине Соболенко, чтобы выйти в 1/8 финала теннисного турнира категории 1000 в американском Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок с итальянкой Лючией Бронцетти получился легкой прогулкой. Превосходство первой ракетки планеты ни у кого не вызывало сомнений. Счет говорит сам за себя – 6:1, 6:2. Белоруска исполнила два эйса и реализовала 5 брейк-поинтов. В следующем матче главной фаворитке предстоит помериться силами с Сонай Картал. Она идет в мировом рейтинге на скромном 83 месте.

# Теннис # Арина Соболенко

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