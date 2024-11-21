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Соболенко претендует на звание лучшей теннисистки года

21 ноября 2024 10:43
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Арина Соболенко претендует на звание лучшей теннисистки года. Соответствующий опрос проводит международная федерация, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Текущий сезон белоруска явно может занести в актив. Наша прима не знала равных на двух «мэйджорах», в Австралии и США, а также покорила два «тысячника», в Цинциннати и в Ухане. Как закономерный итог Соболенко вернула статус первой ракетки планеты. 

Основными конкурентками за титул спортсменки года будут Кори Гауфф, Жасмин Паолини, Ига Швентек и Чжэн Циньвэнь. Голосование завершится 9 декабря.

# Теннис

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