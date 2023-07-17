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Соболенко остаётся второй ракеткой планеты

17 июля 2023 15:11
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После завершения третьего в сезоне Большого шлема Уимблдона обновились теннисные рейтинги. Арина Соболенко продолжает оставаться второй ракеткой планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко остаётся второй ракеткой планеты-1

Виктория Азаренко расположилась на 20-й позиции, Александра Саснович – на 64-й. Значительного прогресса добилась победительница состязания Маркета Вондроушова из Чехии. Она с 42-го места переместилась на 10-е. А лидировать продолжает полька Ига Швентек. У мужчин Илья Ивашко близок к вылету из первой сотни. Он идет 92-м. Вне конкуренции – испанец Карлос Алькарас.

# Теннис # Арина Соболенко # Ига Швёнтек # Александра Саснович # Илья Ивашко # Маркета Вондроушова # Карлос Алькарас # Фотофакт # Теннис # Арина Соболенко # Ига Свентек # Александра Саснович

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