Соболенко остаётся второй ракеткой планеты

После завершения третьего в сезоне Большого шлема Уимблдона обновились теннисные рейтинги. Арина Соболенко продолжает оставаться второй ракеткой планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко расположилась на 20-й позиции, Александра Саснович – на 64-й. Значительного прогресса добилась победительница состязания Маркета Вондроушова из Чехии. Она с 42-го места переместилась на 10-е. А лидировать продолжает полька Ига Швентек. У мужчин Илья Ивашко близок к вылету из первой сотни. Он идет 92-м. Вне конкуренции – испанец Карлос Алькарас.