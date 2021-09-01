«Скейтбординг наконец-то дебютировал на Олимпиаде». Как связаны новичок Токио-2020 и белорусский Копыль?

В Молодежном сквере установили площадку для катания на скейтборде. Инициативу по поддержке активного образа жизни реализовал местный опытный лесхоз. Как отметили гости, сегодня скейтбординг – это не только часть уличной культуры, но и спорт, который имеет большие перспективы в будущем.

Глеб Бенциовский, руководитель Белорусской федерации скейтбординга:

В этом году скейтбординг наконец-то дебютировал на Олимпиаде в Токио, и это большой сигнал всем. И в принципе в первую очередь тем, кто работает, осуществляет деятельность в области физкультуры и спорта. Потому что без создания надлежащей материально-технической базы невозможно вырастить чемпионов, в том числе и олимпийских. Поэтому чем раньше начнется селекция наших юных дарований по всей стране, чем больше объектов будут позволять им безопасно и эффективно прогрессировать, тем быстрее мы надеемся увидеть белорусских скейтеров на олимпийском подиуме.