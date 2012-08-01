Скандалы Олимпиады-2012. Белорусы оспорят медаль, которую «отобрали» у Анастасии Новиковой

Новости Олимпиады-2012. Белорусская команда тяжелоатлетов не собирается оставлять без внимания судейскую ошибку в отношении штангистки Анастасии Новиковой. Напомним, спортсменку фактически лишили попадания в тройку призеров, не засчитав ее вполне успешную попытку.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы посчитали, что судьи необъективно оценили результат Анастасии Новиковой. В установленном порядке мы обратились с соответствующими заявлениями в Международную федерацию тяжелой атлетики, у которой были все полномочия на организацию соревнования в рамках Олимпиады. Мы ожидаем официального ответа федерации, которую попросили дать нам исчерпывающие объяснения по поводу случившегося. А потом будем думать, как нам поступать дальше.

Олимпиада 2012 уже не раз дала повод для критики в адрес различных чиновников от спорта и британских организаторов. Жертвами такого нарушения стала не только белоруска Анастасия Новикова. Именно арбитры своим решением сначала лишили наград японских спортивных гимнастов, а после, пересмотрев видео-повторы и позиции, оставили за медальным бортом сборную Украины. Справедливость обоих вердиктов вызвала громкие споры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.