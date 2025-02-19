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Шклов принимает мемориал Карначёнка по борьбе

19 февраля 2025 18:20
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Шкловская ледовая арена на три дня стала центром спортивной борьбы. Республиканский турнир памяти Героя Советского Союза Николая Карначенка собрал около 500 участников из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шклов принимает мемориал Карначёнка по борьбе-2

У соревнований внушительная история. Данный старт уже 44-й по счету. На открытии, приуроченном к 50-летию отделения борьбы в местной СДЮШОР, съехались многие почетные гости. В том числе и президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко. Также в церемонии приняли участие двукратный чемпион мира Алим Селимов и серебряный призер олимпиады Ирина Курочкина.

Шклов принимает мемориал Карначёнка по борьбе-4

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Без таких турниров, без большого внимания к подрастающему поколению мы не дойдем до спорта высших достижений. И за последние 3-4 года Белорусская федерация борьбы делает большой акцент на детскую борьбу.

Шклов принимает мемориал Карначёнка по борьбе-6

Вадим Лукоянов, участник республиканского турнира по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Николая Карначенка:
Думал о победе. Было нелегко, но я смог. В спорт меня привел папа. Спасибо ему за это. Мечта – съездить на Олимпиаду.

С каждым годом турнир набирает масштаб и престиж, привлекая новых участников из разных стран. На сей раз испытать спортивное счастье приехали восемь команд из Москвы, Смоленска, Курска и Воронежа. Юные борцы соревнуются в четырех возрастных группах от 10 до 16 лет. Для того чтобы подняться на высшую ступень пьедестала, необходимо победить четырех или больше соперников.

# Борьба

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