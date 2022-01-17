Сборная Беларуси проиграла команде Польши на этапе ЧЕ по гандболу

Земляки пытались вырвать победу, но догнать соперника оказалось невыполнимой задачей. Отметился Никита Вайлупов, который смог поразить ворота противника пять раз. Однако для победы этого не хватило. Итоговый счет 29:20 в пользу команды Польши. С двумя поражениями наши парни не смогут подняться выше третьего места в группе и потеряли шансы на выход в основной этап турнира. Первую и вторую позицию в квартете между собой разыграют польские и немецкие спортсмены.