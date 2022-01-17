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Сборная Беларуси проиграла команде Польши на этапе ЧЕ по гандболу

17 января 2022 14:47
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу не смогла справиться с дружиной Польши. Встреча проходила в рамках группового этапа чемпионата Европы 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Сборная Беларуси проиграла команде Польши на этапе ЧЕ по гандболу -1

Земляки пытались вырвать победу, но догнать соперника оказалось невыполнимой задачей. Отметился Никита Вайлупов, который смог поразить ворота противника пять раз. Однако для победы этого не хватило. Итоговый счет 29:20 в пользу команды Польши. С двумя поражениями наши парни не смогут подняться выше третьего места в группе и потеряли шансы на выход в основной этап турнира. Первую и вторую позицию в квартете между собой разыграют польские и немецкие спортсмены.  

# Гандбол # Никита Вайлупов # Фотофакт

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