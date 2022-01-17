Сборная Беларуси проиграла команде Польши на этапе ЧЕ по гандболу

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу не смогла справиться с дружиной Польши. Встреча проходила в рамках группового этапа чемпионата Европы 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу не смогла справиться с дружиной Польши. Встреча проходила в рамках группового этапа чемпионата Европы 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Земляки пытались вырвать победу, но догнать соперника оказалось невыполнимой задачей. Отметился Никита Вайлупов, который смог поразить ворота противника пять раз. Однако для победы этого не хватило. Итоговый счет 29:20 в пользу команды Польши. С двумя поражениями наши парни не смогут подняться выше третьего места в группе и потеряли шансы на выход в основной этап турнира. Первую и вторую позицию в квартете между собой разыграют польские и немецкие спортсмены.